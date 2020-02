Juventus-Brescia, Ronaldo out: la probabile formazione bianconera

Juventus-Brescia sarà priva di uno dei protagonisti più attesi. Cristiano Ronaldo infatti non fa parte dell’elenco dei convocati.

Una defezione importante la sua, che ad ogni modo non sarebbe legata a nessun problema fisico ma solo alla necessità di tirare il fiato dopo tanti match ravvicinati e altre sfide importanti all’orizzonte.

In Juventus-Brescia dunque è destinata a cambiare radicalmente la formazione che Sarri manderà in campo. Con ogni probabilità si rinuncerà al tridente offensivo con l’inserimento del trequartista, che sarà Ramsey, vista anche l’assenza di Bernardeschi. Anche perché a disposizione, tolto Olivieri, sono rimasti solamente Dybala e Higuain. Se in attacco non ci sono dubbi, ce ne sono invece per quanto riguarda gli altri reparti.

La probabile formazione bianconera

La Juventus dunque dovrebbe giocare con il 4-3-1-2, con Szczesny chiamato a difendere i pali dopo averli lasciati a Buffon in Coppa Italia. Dubbi sugli esterni, con Cuadrado che potrebbe anche partire dalla panchina. In questo caso Danilo e Alex Sandro titolari insieme all’accoppiata Bonucci-De Ligt. A centrocampo tanti punti interrogativi, perché pure Pjanic non è al top e potrebbe rifiatare. Se il bosniaco non partirà titolare, Bentancur giocherà in regia con Rabiot e Matuidi. Altrimenti uno dei due francesi rimarrà fuori. Per il resto come detto scelte obbligate, con Ramsey dietro Dybala-Higuain. Se Sarri vorrà rischiare il tridente, allora Cuadrado giocherà nel terzetto offensivo prendendo il posto di Ramsey, con Danilo sicuro titolare in difesa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK