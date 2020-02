Juventus Brescia formazioni ufficiali: ecco le scelte di Maurizio Sarri e Diego Lopez in vista del match di oggi dell’Allianz Stadium.

Juventus Brescia è uno dei tre match in programma alle ore 15 in questa domenica di Serie A. All’Allianz Stadium andrà in scena una sfida importante sia nella corsa scudetto che in quella salvezza. I bianconeri vogliono i tre punti per rimanere in vetta e per guardare con maggiore tranquillità e serenità Lazio Inter, posticipo della 24esima giornata.

Juventus Brescia formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Lopez

Maurizio Sarri si affida al 4-3-3. Out Cristiano Ronaldo, che non è stato nemmeno convocato. Ramsey agirà da interno di centrocampo, con Cuadrado che avanzerà nel ruolo di attaccante con Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. A centrocampo ancora chance dal 1′ per Rabiot. In difesa accanto a Bonucci ci sarà Rugani. In panchina si rivedrà, dopo tanto tempo, Giorgio Chiellini, al rientro da un lungo infortunio. Per quel che riguarda il Brescia invece, Diego Lopez, che ha sostituito Corini, dovrà rinunciare a Joronen, Cistana, Tonali e Torregrossa. Il modulo sarà il 4-3-1-2, con Zmhral alle spalle di Mario Balotelli e Ayé. A centrocampo il perno sarà Dessena, con Bisoli e Bjarnason interni.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Ramsey; Cuadrado, Higuain, Dybala. In panchina: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Wesley, Pjanic, Matuidi, Olivieri. All. Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Aye. All. Lopez

