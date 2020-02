Juventus-Brescia: i convocati di Sarri, clamorosa sorpresa!

Juventus-Brescia è il match valido per la ventiquattresima giornata di serie A che si giocherà domenica pomeriggio, 16 febbraio alle ore 15.

Nell’elenco dei convocati bianconeri pubblicato in serata ci sono davvero delle clamorose sorprese. Che influenzeranno indubbiamente l’undici titolare che il tecnico manderà in campo. Quello contro le rondinelle sarà un match sicuramente insidioso, che la Juve però deve portare assolutamente a casa, visto che Inter e Lazio sono due rivali pericolose per lo scudetto. Tra l’altro in questo turno si incontreranno tra loro, per questo motivo vincere sarà ancora più importante.

LEGGI ANCHE –>> Rabiot rimane alla Juventus? Il segnale di Sarri

Juventus-Brescia senza Ronaldo

A sorpresa nell’elenco dei convocati per la partita non c’è Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato l’autentico trascinatore dei bianconeri in queste ultime settimane, segnando gol a raffica. Sarri probabilmente lo terrà fuori semplicemente per concedergli un turno di riposo. Anche se CR7 sembra un alieno, vista la sua media realizzativa, non bisogna dimenticare che ha 35 anni e che la Juventus ha bisogno di lui in Champions League e in Coppa Italia.

Le altre novità

La lieta notizia per la Juventus e per tutti i tifosi bianconeri è il ritorno di Chiellini tra i convocati. Il difensore chiaramente andrà in panchina, ma è un segnale del suo imminente ritorno in campo. In lista ci sono anche il laterale destro Wesley e Olivieri in attacco. Niente da fare per Bernardeschi, recuperato invece Danilo che potrebbe anche scendere in campo dall’inizio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK