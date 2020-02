Kurzawa alla Juventus, Calciomercato: il Psg lancia un segnale

Kurzawa alla Juventus è un affare di calciomercato Juventus possibile. Il Psg lancia infatti un segnale importante ai bianconeri, da cogliere: lo scenario.

Kurzawa è l’oggetto di desiderio di calciomercato Juventus per giugno: il Psg ha lanciato più volte un segnale piuttosto importante nei suoi confronti, ossia il fatto che non rientra più nei piani della società che da tempo lo ha messo sul mercato alla ricerca di acquirenti che, fino a questo momento, non sono arrivati.

I bianconeri hanno provato a portarlo a Torino a gennaio nello scambio con De Sciglio ma poi il tutto è saltato clamorosamente per ragioni ancora tutte da spiegare: a giugno se ne riparlerà, ma intanto i parigini gli lanciano un chiaro messaggio, ossia che di spazio per lui non ce n’è più.

Kurzawa alla Juventus, Calciomercato: De Sciglio nell’affare?

Lo scambio Kurzawa-De Sciglio tra Juventus e Psg potrebbe arrivare in estate? Difficile dirlo, ma non è poi così improbabile dal momento che il minutaggio di entrambi quest’anno è a dir poco basso e, fattore non marginale, entrambi sono a caccia di una rivalsa e di cambiare aria.

Difficilmente, soprattutto per l’ex Milan, ci sarà un posto da titolare nel possibile club di destinazione, tuttavia un cambio di ambiente potrebbe essere l’arma in più per far scattare quella motivazione emergente in grado di poter far compiere ad entrambi quel salto di qualità che tutti ancora aspettano.

