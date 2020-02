Cristiano Ronaldo è infortunato? Mistero in casa Juventus

Cristiano Ronaldo è infortunato? Il mistero della sua assenza in Juventus Brescia preoccupa e non poco tutti i tifosi: la verità sulle condizioni di CR7.

Cristiano Ronaldo non è stato convocato quest’oggi per Juventus Brescia ed in molti quindi hanno pensato che il portoghese fosse infortunato e che a rischio ci fossero le prossime partite di CR7. La verità, però, sembra essere un’altra.

Molto più semplicemente, infatti, si tratta di un normale turno di riposo per il ragazzo che ha disputato tantissime partite: l’obiettivo di Maurizio Sarri e di tutto lo staff bianconero è quello di averlo al meglio per le prossime uscite, soprattutto per la Champions League, nel migliore stato di forma possibile.

Per questo motivo la sensazione è che si tratti semplicemente di un turno di riposo in accordo con Maurizio Sarri, lo staff tecnico e tutto il resto della società di Corso Galileo Ferraris.

La volontà è dunque quella semplicemente di preservarlo per uscite più importanti, con tutto il rispetto, del Brescia in campionato, gara che infatti i compagni hanno portato a casa con 3 punti comunque importanti per la classifica.

Allarme rientrato per Cristiano Ronaldo alla Juventus: il ragazzo non è infortunato per la gioia e la tranquillità di tutti i tifosi. Molto più semplicemente, il ragazzo ha usufruito di un turno di riposo e tornerà a disposizione a partire da settimana prossima.

L’ex Real Madrid però sicuramente non avrà perso occasione oggi per allenarsi come suo solito dal momento che stiamo parlando di un grande professionista nonché un grande stakanovista. I tifosi, però, possono assolutamente stare tranquilli.

