Lione, la difesa è da ridere: il video dei disastri di Marcal

Il Lione è in difficoltà. Ha pareggiato contro lo Strasburgo e all’orizzonte prepara il match di Champions con la Juve. Intanto il difensore Marcal…

«Al di là del pareggio, comunque controproducente nella corsa al podio, è il contenuto della gara del Lione che desta perplessità. Contro lo Strasburgo, la squadra di Rudi Garcia non è mai riuscita ad esprimere un’idea chiara di gioco. Né è riuscita a dare l’impressione di poter mettere alle corde gli avversari, fermati da due pali nel finale. Insomma, servirà molto di più per mettere in difficoltà la Juventus in Champions League, a fine mese». A scriverlo è la Gazzetta dello Sport che commenta così i prossimi avversari bianconeri in champions. Ad essere in difficoltà più degli altri sembra il difensore Marcal. Dopo il clamoroso autogol contro il Psg, ieri in apertura di partita ci ha “riprovato” contro lo Strasburgo mettendo in difficoltà il suo portiere.

I video degli errori difensivi del Lione

Marçal a faillit remettre un Csc 😱 pic.twitter.com/jJhU5OAZP8 — Parlonsfoot (@Parlonsfooot1) February 16, 2020

