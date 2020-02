Pogba alla Juventus, Calciomercato: Solskjaer contro Raiola

Paul Pogba alla Juventus è un affare di calciomercato difficile: il Manchester United metterà il bastone tra le ruote a Paratici e Raiola? Parla Solskjaer.

Il Manchester United sembra voler far muro alla Juventus: il ritorno di Paul Pogba potrebbe infatti complicarsi sempre di più dopo le parole di Solskjaer, il tecnico dei Red Devils.

In conferenza stampa, infatti, l’allenatore ha avuto modo di dire la sua riguardo al futuro del ragazzo, campione del mondo con la sua Francia, avendo modo anche di esprimere il proprio parere riguardo a Mino Raiola, il suo potente -ed ingombrante- agente che ha più volte espresso la volontà di trasferire il ragazzo classe 1993.

Ecco che cos’ha detto Solskjaer su Pogba e quali potrebbero essere gli scenari futuri dei bianconeri.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: parla Solskjaer

Pogba alla Juventus, l’affare di calciomercato si complica. Solskjaer ha infatti dichiarato che non ha avuto ancora modo di parlare del futuro del francese né con il diretto interessato né tanto meno con il suo agente Mino Raiola.

L’uomo ha poi anche aggiunto che non lo farà, soprattutto con il procuratore, dal momento che il proprietario del cartellino è il Manchester United e non l’italo-olandese.

Per questo motivo lo scenario che si prospetta è il seguente, o quantomeno la sensazione che traspare: l’ex bianconero verrà ceduto, ma non sarà svenduto.

Il suo tempo in Inghilterra sembra ormai essere finito, ma la Vecchia Signora non riuscirà a strapparlo alla compagine militante in Premier League con molta facilità. Insomma, verrà venduto a caro prezzo.

