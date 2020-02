La situazione della Juventus continua a essere in costante evoluzione. E Sarri potrebbe essere ancora nell’occhio del ciclone.

La vittoria di domenica pomeriggio contro il Brescia ha permesso alla Juventus di tornare da sola in vetta alla classifica, a causa anche della sconfitta dell’Inter sul campo della Lazio. Eppure voci e indiscrezioni continuano a susseguirsi. E nell’occhio del ciclone ci sarebbe ancora una volta Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri. A lanciare la bomba stavolta è stato Francesco Oppini, opinionista di fede bianconera di ‘Diretta Stadio’, trasmissione in onda su 7 Gold.

Juventus, Sarri sempre più nell’occhio del ciclone: ecco il clamoroso retroscena

Secondo quanto riportato e rivelato dalla note emittente televisiva, la filosofia dell’allenatore non sarebbe stata seguita dai calciatori. Ed è per questo Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon, i due senatori del gruppo, sarebbero andati dal direttore sportivo Fabio Paratici per parlare di questa situazione e per cercare di trovare una soluzione.

A non essere graditi dalla squadra sarebbero in particolare i metodi di allenamento e quindi l’aspetto prevalentemente tattico e di campo. Insomma, il malessere ci sarebbe e sarebbe in crescita. Ora non resta che attendere che cosa accadrà In casa Juventus, nonostante il primato in classifica, la tensione sarebbe altissima.

