Esonero Sarri Juventus? L’ammissione shock di Paratici:”Qui siamo tutti in discussione, sono otto anni consecutivi che vinciamo”.

I risultati delle ultime partite sono stati negativi, ma a deludere è stato soprattutto il gioco. Quel bel gioco offensivo per il quale Sarri è stato ingaggiato in estate e che invece finora non si è mai visto. Prima dell’inizio della partita contro il Brescia, ai microfoni di Sky Sport è stato intervistato il direttore sportivo della Juventus Paratici. Che a una domanda secca sull’allenatore Sarri è stato abbastanza diretto, senza nascondere nulla. E lasciando intendere insomma che la posizione di Sarri non è delle più sicure e che molto dipenderà dai prossimi risultati.

Esonero Sarri, è una possibilità

Queste le parole di Paratici: “Noi la pressione intanto ce la mettiamo da soli, perché quando sei un professionista di alto livello ti aspetti tanto da te stesso inannzitutto. Poi alla Juventus la pressione ce la mettiamo ancora di più da soli per il club che rappresentiamo, quindi la pressione degli altri cambia poco. Ricordo che in tutti gli altri anni i campionati non si sono mai vinti a marzo o ad aprile, ma sempre a maggio. Quindi è tutto normale”.

Ed ecco la risposta su Sarri: l’allenatore è in discussione dopo le recenti prestazioni deludenti? “Credo che alla Juventus siamo ogni giorno tutti in discussione. Questo è il decimo anno che io sono qua, la decima stagione, sono 8 anni che vinciamo, abbiamo vinto 16 titoli in 8 anni e siamo comunque stati ogni anno in discussione, è esattamente come gli altri anni”.

