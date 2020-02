Calciomercato Juventus, rivoluzione in attacco: Icardi e Gabriel Jesus!

Calciomercato Juventus, per giugno si pensa ad una vera e propria rivoluzione in attacco: i piani per Mauro Icardi e Gabriel Jesus, i dettagli.

L’esclusione, ormai sempre più probabile, del Manchester City dalla prossima Champions League per le violazioni del Fair Play Finanziario non fanno dormire sonni tranquilli a tutti i top player presenti nella rosa che adesso starebbero seriamente pesando di lasciare i Citizens alla ricerca di un posto al sole.

La Juventus allora potrebbe cogliere l’occasione per portare a Torino uno degli attaccanti più forti al mondo: stiamo ovviamente parlando di Gabriel Jesus, con il ragazzo brasiliano classe 1997 che è un vero e proprio pupillo di Maurizio Sarri da tantissimo tempo ma che, per mille motivi, non è mai riuscito ad allenare, complice anche e soprattutto un costo del cartellino parecchio elevato.

Il prezzo era fissato tra i 60 e gli 80 milioni di euro come riporta Tuttosport, tuttavia questo non è l’unico profilo che la Vecchia Signora segue per rinforzare e, se possibile, ringiovanire il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, Icardi e Gabriel Jesus: rivoluzione in attacco

Il secondo profilo è una vecchia conoscenza della Serie A che al Psg sta facendo davvero benissimo dal punto di vista dei risultati, ma molto meno sotto il profilo caratteriale: nonostante le oltre 20 reti segnate tra Ligue 1 e Coppa, infatti, Mauro Icardi non sembra proprio convincere la compagine parigina a riscattarlo, con il ragazzo argentino classe 1993 che a fine stagione dovrebbe tornare all’Inter per il quale non ha più dei piani.

Il ragazzo, dunque, starebbe già cercando una nuova sistemazione ed i bianconeri potrebbero essere una soluzione davvero importante che gli garantirebbe una visibilità davvero notevole.

