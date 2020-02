Sergio Ramos è sempre più lontano dal rinnovo con il Real Madrid: stando alle ultime news di calciomercato, la Juventus farà un tentativo per lui.

Sergio Ramos non sembra essere intenzionato a rinnovare il contratto con il Real Madrid. Il roccioso difensore centrale spagnolo, vero e proprio perno della retroguardia delle Merengues, vorrebbe adesso cercare un’altra sfida allettante dopo aver vinto tutto con il club blancos.

Secondo quanto riportato da As, gli spagnoli militanti in Liga avrebbero proposto un prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, per altri due anni, quindi posticipandolo fino al 2023 quando il ragazzo avrà 37 anni.

Oggi, che ne ha 34, rimane comunque uno dei migliori calciatori e soprattutto più affidabili della compagine ma, stando a quanto arriva dalla Spagna, il ragazzo non sembra avere particolarmente fretta di ridiscutere il proprio futuro.

Questo potrebbe essere un motivo legato al fatto che non è particolarmente intenzionato a rimanere lì: ecco allora che la Juventus, ma anche altre formazioni, stanno pensando di inserirsi e soffiarlo a Zinedine Zidane.

Sergio Ramos alla Juventus, Calciomercato: non rinnova con il Real Madrid

Dopo 15 stagioni tra le fila del Real Madrid, per la prima volta Sergio Ramos potrebbe lasciare definitivamente la compagine spagnola: per la Serie A questa potrebbe essere una grande occasione, in particolar modo per la Juventus che, su tutte, avrebbe la potenzialità economiche per sopportare, finanziariamente, il suo oneroso ingaggio.

La concorrenza, però, è parecchia, a cominciare dal Paris Sain-Germain, ma i bianconeri hanno un’arma in più: stiamo palando di Cristiano Ronaldo, che è un suo grande amico e che potrebbe convincerlo a trasferirsi a Torino, consapevole del fatto di poter ritrovare e rinsaldare il loro legame.

