Ramsey, Spal Juventus: “Ecco qual è la mia posizione migliore”

Aaron Ramsey ha commentato il match contro la Spal nell’immediato post partita. Queste le parole del centrocampista della Juventus.

La Juventus conquista tre punti fondamentali sul campo della Spal. 2-1 il risultato finale. A commentare il match nell’immediato post partita è stato Aaron Ramsey, autore del secondo gol. Queste le parole del centrocampista bianconero, rilasciate ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Un ottimo modo di iniziare una settimana impegnativa. Credo che sia sempre molto difficile venire a giocare in questi campi. La posizione in cui mi esprimo meglio è questa. Infatti ho giocato da mezzala in questi ultimi anni. Champions? Noi siamo pronti e carichi. Siamo consapevoli del fatto che dagli ottavi di finale sono tutte difficili le gare“.

