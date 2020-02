Spal Juventus highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita tra spallini e bianconeri, valida per la 25esima giornata di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Spal Juventus è stato il secondo anticipo della 25esima giornata di Serie A. I bianconeri erano alla ricerca di un successo importante per consolidare il primato in classifica. Massima attenzione però per gli emiliani, che avevano necessità di fare punti per mantenere vive le sempre più flebili speranze salvezza. Ed ecco che in quel di Ferrara è venuto fuori un match molto entusiasmante e avvincente.

Spal Juventus highlights, i gol e le immagini salienti della partita

Fin dalle primissime battute, è stato chiaro che i bianconeri hanno provato a far prevalere e a puntare tutto sulla supremazia tecnico-tattica e sulle qualità dei singoli. I ferraresi hanno provato a metterci grinta, cuore e determinazione, cercando in questo modo di sopperire alle differenze e al gap che si è visto in campo. La sfida comunque è stata godibile e giocata su buoni ritmi. Una partita in cui, come detto, c’era davvero molto in palio da ambo le parti.

Video Spal Juventus highlights permetteranno di vedere tutti i gol, le immagini e le azioni salienti della sfida tra i bianconeri e gli spallini. Un match che ha senza alcun dubbio detto tanto e che ha fatto capire molto sul proseguo del campionato di entrambe le squadre. Sarri e Di Biagio si aspettavano delle risposte. E queste, quantomeno in parte, sono arrivate. Il campo è stato ancora una volta giudice inopinabile, dando le sue sentenze inappellabili.

