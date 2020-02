Video Gol Cristiano Ronaldo Spal Juventus: a sbloccare il risultato per i bianconeri è stato ancora una volta il fenomeno portoghese. Clicca qui per rivedere la rete.

Sono serviti 40 minuti alla Juventus per sbloccare il risultato nel match contro la Spal. A segnare è stato ancora una Cristiano Ronaldo, che ha bucato Berisha e che ha sfruttato una bella azione corale e tutta in velocità dei bianconeri.

Video Gol Cristiano Ronaldo Spal Juventus: ancora CR7

Ramsey e Cuadrado sono stati gli altri due protagonisti del vantaggio dei piemontesi. Perfetto il lancio del gallese per il colombiano, che si è involato sulla fascia destra. Palla perfetta in mezzo all’aerea per CR7, che da due passi non sbaglia e trova il gol dello 0-1. Ennesima rete per il lusitano, che ancora una volta si carica la Juventus sulle spalle e dimostra di essere decisivo. Insomma, partita sbloccata in quel di Ferrara.

