Ieri per Cristiano Ronaldo record di 11 partite consecutive in rete. Proprio come Batistuta, che non ha perso occasione per lanciare una frecciata.

Ennesimo record raggiunto ieri da Cristiano Ronaldo. Il portoghese, segnando ieri, ha toccato le 11 partite consecutive in rete. Un record condiviso con Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta. E proprio l’argentino ex Roma e Fiorentina è voluto intervenire sull’argomento, lanciando una piccola frecciata al lusitano.

Batistuta punzecchia Cristiano Ronaldo: “Facile fare record così”

“Complimenti e Cristiano per il record! L’unica cosa è che riposando mi sembra più facile“, questa la frecciata lanciata da Batigol su Twitter. Il riferimento è al fatto che Ronaldo lo ha fatto riposandosi nella scorsa giornata, quando non figurava fra i convocati del match vinto dalla Juventus contro il Brescia. Insomma, un record con una piccola comodità per CR7. Un qualcosa che non sembra esser andato proprio giù all’ex punta argentina. E ora non resta che attendere se Ronaldo vorrà replicare e rispondere.

Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil 😂😂😂. #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

