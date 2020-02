Infortunio Higuain ecco quali sono condizioni dell’attaccante argentino. Recupererà in vista della sfida di Champions contro il Lione?

Archiviata la vittoria di sabato contro la Spal, la Juventus pensa al match di Champions contro il Lione. E Maurizio Sarri, per la sfida contro i francesi, potrebbe riavere a disposizione Gonzalo Higuain. L’argentino infatti si è regolarmente allenato in gruppo.

Infortunio Higuain, Juventus: ecco le condizioni dell’argentino

Questo il comunicato, apparso sul sito della società bianconera: “Antivigilia di Champions League: la Juve si è ritrovata nella mattinata di oggi al JTC, con focus sugli ottavi di finale di mercoledì contro il Lione. Nella sessione odierna, la squadra si è concentrata sulla preparazione della sfida di UCL, con consueta partitella per chi non è sceso in campo a Ferrara. Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo. La vigilia di OL-Juve prevede una seduta di allenamento pomeridiana al JTC alle 14.45, seguita dalla partenza per Lione e la conferenza stampa dei bianconeri alle 20.00presso il Groupama Stadium”.

