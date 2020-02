La Juventus nel primo pomeriggio ha effettuato la rifinitura in vista della partita di domani sera contro il Lione valida per gli ottavi di Champions League.

Un match fondamentale per la stagione dei bianconeri, che in questa gara in terra francese proveranno a mettere i primi mattoni per costruire la qualificazione al turno successivo. Fondamentale non perdere e segnare almeno una rete. La preoccupazione di molti tifosi era legata in questi ultimi giorni alle condizioni di Pjanic e Higuain, che hanno saltato l’ultimo match di campionato contro la Spal.

Sulle condizioni di Pjanic non c’erano già dubbi nei giorni scorsi. Il regista bosniaco è stato preservato da Sarri e contro il Lione, sua ex squadra, sarà regolarmente in campo. Qualche preoccupazione in più invece era arrivata per Higuain. Che nella rifinitura ha comunque lavorato insieme alla squadra e dunque può considerarsi completamente recuperato dopo i malanni alla schiena.

Viene però difficile pensare che Sarri possa schierare un tridente con il “Pipita” titolare. Probabilmente Higuain andrà in panchina, pronto a subentrare a match in corso portando in dote esperienza e fiuto del gol. Recuperato pure Khedira: il tedesco andrà in panchina.

Douglas Costa recuperato ma…

Con la squadra in campo si è allenato nel riscaldamento anche Douglas Costa, fuori dal match contro il Verona a causa dell’ennesimo problema muscolare. Il brasiliano pure è da considerarsi ristabilito, anche se a Lione non farà parte della lista dei convocati visto che poi ha saltato l’allenamento in gruppo. Potrebbe invece farcela per andare in panchina contro l’Inter, magari per uno spezzone finale di grande intensità.

