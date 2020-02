Lione-Juventus, nessuna restrizione per i tifosi bianconeri

Lione-Juventus è la grande sfida di Champions League in programma domani sera. Una trasferta in terra francese da affrontare al massimo della concentrazione. L’obiettivo è quello di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.

Per farlo la Juventus non solo dovrà sfornare una grande prestazione, ma dovrà essere accompagnata dal calore del suo pubblico. Nelle ultime ore, vista anche la crescente preoccupazione per la diffusione del coronavirus, sembrava poterci essere qualche problema improvviso riguardo la presenza dei supporters bianconeri a Lione. Niente di tutto questo: i tifosi della Juve saranno regolarmente sugli spalti.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, Alex Telles sta per arrivare

Il comunicato della Juventus

A dare la notizia è stata direttamente la Juventus sulle pagine del sito internet ufficiale. “Un’informazione importante per tutti i tifosi che domani hanno in programma di assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League al Groupama Stadium di Lione. Le autorità francesi e l’Olympique Lyonnais comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fans bianconeri” si legge nella nota.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK