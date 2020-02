Alex Telles alla Juventus è un affare di calciomercato molto vicino alla sua conclusione: i bianconeri infatti stanno per chiudere, tutti i dettagli.

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna e la riporta Don Balon: la Juventus ha preso Alex Telles per la prossima stagione. Il terzino di proprietà del Porto, infatti, sarebbe già stato bloccato dai bianconeri che lo vorrebbero tra le fila della Vecchia Signora alla corte di Maurizio Sarri per rinforzare la difesa, in particolar modo quella fascia sinistra che, al momento, può contare soltanto Alex Sandro come titolare e, dietro di lui, soltanto alternative poco convincenti.

Le parti in queste settimane avrebbero lavorato alacremente sotto traccia e avrebbero trovato un accordo davvero importante ma che verrà certificato soltanto il 30 giugno 2020: ecco tutti i dettagli, finalmente il ragazzo ritorna in Serie A dopo la deludente parentesi tra le fila dell’Inter.

Alex Telles alla Juventus, Calciomercato: dettagli e cifre

Alex Telles alla Juventus è un affare di calciomercato già ormai concluso, almeno stando a quanto riferisce Don Balon che pubblica anche la cifra che i bianconeri dovranno sborsare al club portoghese per il suo trasferimento a titolo definitivo: 25 milioni di euro, con il ragazzo che sbarcherà a Torino, alla Continassa, e prenderà parte al ritiro della prossima annata calcistica.

Un vero e proprio colpo a sorpresa per la Juve che si assicura un esterno basso di difesa che sicuramente sta facendo bene nella Primeira Liga ma non solo, essendosi anche rilanciato a livello europeo dopo la negativa parentesi tra le fila dei nerazzurri che, tuttavia, non ha minato particolarmente il suo status.

