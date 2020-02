Lione-Juve, le probabili formazioni sui quotidiani sportivi. Il ballottaggio per la formazione di Sarri è. solo a centrocampo con il dubbio Rabiot-Matuidi.

La Juventus sta per iniziare un periodo di fuoco. Stasera c’è l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Poi lo scontro diretto contro l’Inter che vale una fetta di Scudetto. Sarri in conferenza stampa ha detto chiaramente che manderà in campo quella che reputa la formazione al momento migliore. Al momento però l’allenatore bianconero non ha al meglio tutti i calciatori, anzi. Sebbene Douglas Costa e Khedira siano tornati in gruppo non sono al 100% come Higuain del resto.

Lione-Juventus, le probabili formazioni di Tuttosport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Parc Olympique” di Lione secondo Tuttosport”, il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport“. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Juventus è uno solo. Chi giocare tra Matuidi e Rabiot insieme a Pjanic e Bentancur?.

Lione-Juventus, le probabili formazioni di Tuttosport

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Bruno Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Corriere dello Sport

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Gazzetta dello Sport

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

