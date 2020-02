Calciomercato Juventus, Ronaldo e Messi insieme? Si, ma non in bianconero

Il calciomercato è sempre uno degli argomenti più gettonati anche per i tifosi della Juventus, nonostante siamo entrati ormai nella fase più calda della stagione, quella nella quale le partite valgono davvero tantissimo.

Nelle scorse settimane si è parlato a lungo dell’accoppiata Cristiano Ronaldo-Messi. Due giocatori che hanno segnato e stanno segnando un’era del calcio moderno, campioni che non hanno bisogno di presentazioni e che continuano a segnare con straordinaria regolarità nonostante la carta d’identità ci dica che non sono più giovanissimi.

Ebbene i due campioni potrebbero ritrovarsi a giocare insieme. Non però alla Juventus, come magari sognavano in molti. Come riporta in Inghilterra il “Mirror”, infatti, David Beckham sarebbe sulle loro tracce per portarli in America. L’ex stella del Manchester United, che in Italia ha giocato con il Milan, è il presidente e co-proprietario della franchigia che si appresta a sbarcare nella MLS, il massimo campionato americano.

Le parole di Beckham su Ronaldo e Messi

Beckham ha parlato a riguardo nel corso del “Tonight Show Starring Jimmy Fallon” affermando come «Ci sono grandi opportunità a Miami e siamo stati contattati da tanti diversi giocatori in merito alla possibilità di unirsi alla nostra squadra. Come proprietario vuoi i calciatori migliori e se avessimo la possibilità di portare qui giocatori come Cristiano o Leo Messi, per i quali ho grande ammirazione, sarebbe grandioso». Sogni o realtà? Questo ce lo dirà solamente il futuro. Di sicuro c’è una cosa: quale giocatore non vorrebbe vivere a Miami?

