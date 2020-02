Juve imbarazzante, la GazSport: «Come si può mai tirare in porta?»

La partita di Lione ha messo in mostra una Juve imbarazzante. Gli uomini di Sarri non sono mai riusciti a tirare in porta. Un po’ di presisone nel finale.

Il day-after è quello delle riflessioni, delle analisi. Ma emerge un’unica verità: Maurizio Sarri non è quasi al capolinea. Lo stupore dei tifosi bianconeri è enorme per come è maturato il ko di Lione. Lione, appunto, non Manchester City. La preoccupazione in ottica derby d’Italia è cresciuta alle stelle, consapevoli che potrebbe trattarsi della settimana peggiore dell’anno. Ad ogni modo, la Gazzetta dello Sport stamattina è andata giù pesante ni confronti di una Juve inguardabile.

LEGGI ANCHE >>> Gli highlights di Lione-Juventus relativi al ko dei bianconeri in Francia

Juve inguardabile, come si fa?

«La imprevedibile sconfitta della Juve si riassume in una domanda – scrive la Rosea -. come può la squadra di Dybala e di CR7 non fare neppure un tiro in porta alla settima squadra del campionato francese? Non succedeva dal 2004 che i bianconeri non tirassero mai tra i pali in un match di Champions. È capitato solo 3 volte in 16 anni. Direte: beh, anche il Liverpool settimana scorsa non ha fatto un tiro all’Atletico. Ok, ma c’era il pullman del Cholo davanti alla porta. La Juve ha incontrato un Lione molto più modesto e vulnerabile che si è meritato i tre punti grazie alla passione e all’impeto che non c’ha messo la Juve». Una Juve inguardabile, aggiungiamo noi. A un anno di distanza, la Signora si ritrova allo stesso punto, nella necessità di ribaltare allo Stadium un primo ottavo perso in trasferta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK