Ravezzani contro Sarri: “Manca solo non rubiamo più come una volta”

Fabio Ravezzani attacca Maurizio Sarri su Twiter e si sfoga dopo il ko in Lione Juventus 1-0 dei bianconeri. Il giornalista non gradisce le sue parole.

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia e noto giornalista televisivo, ha avuto modo di esprimere la propria opinione, come hanno fatto davvero in tanti, riguardo alle parole di Maurizio Sarri al termine di Lione Juventus 1-0, partita che i bianconeri ieri sera hanno giocato e perso, valida per gli ottavi di finale di Champions League come gara d’andata.

Le parole del tecnico dei bianconeri in conferenza stampa non sono proprio andate giù al noto giornalista il quale ha scritto un post su Twitter davvero al veleno che ha trovato parecchi consensi nel mondo del web, tra addetti ai lavori e tifosi della Vecchia Signora infuriati per quello che è successo ieri sera, con una prestazione deludente dei piemontesi ed un risultato a dir poco insoddisfacente contro una compagine nettamente inferiore.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Biasin attacca Sarri: l’accusa dopo Lione Juventus

Ravezzani contro Sarri: giornalista al veleno su Twitter

Fabio Ravezzani, infatti, dopo aver riportato a memoria delle parole di Maurizio Sarri dopo Lione Juventus riguardanti i due presunti rigori non assegnati alla Vecchia Signora e che, a detta del tecnico, in Italia avrebbero sicuramente fischiato.

Il sarcastico commento del direttore di Telelombardia e del gruppo Mediapason ha scritto che “Manca solo: Non rubiamo più come una volta, ed ha fatto bingo”.

Ecco il post su Twitter del noto giornalista lombardo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Sarri, sulla stampa pagelle da esonero. Sconfitta senza attenuanti

Così, a memoria, ricordo Sarri dire: Le nostre maglie non mi piacciono per niente; per avere i rigori dovremo rimetterci le righe; son contento di aver perso contro il Napoli; in Italia questi rigori ce li danno… Manca solo: Non rubiamo più come una volta, e ha fatto bingo. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 27, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK