Cristiano Ronaldo lascia la Juventus: l’ipotesi di calciomercato è davvero clamorosa e spiazza tutti i tifosi dei bianconeri dopo il ko di Lione.

Questa potrebbe essere davvero l’ultima stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Le ultimissime news di calciomercato vedono CR7 sempre più lontano dai bianconeri a fine stagione: queste sono le ultime indiscrezioni e rumors che arrivano direttamente dalla Spagna, che vedono il portoghese verso nuovi lidi.

Secondo quanto riporta diariogol.com, infatti, l’ex giocatore del Real Madrid avrebbe già avviato i contatti con il Psg, qualora il club di Al Khelaifi cedesse almeno uno tra Neymar e Mbappé. Il club parigino infatti vorrebbe puntare forte sul fenomeno portoghese che ieri sera contro il Lione in Champions League, nel ko degli ottavi di finale nella gara d’andata, è parso davvero molto stizzito con i compagni per la pessima prestazione offerta.

Ronaldo lascia la Juventus, Calciomercato: Psg e non solo

Cristiano Ronaldo lascia la Juventus a giugno: dalla Spagna sono sicuri di questo, così come lo sono del fatto che non sarà una questione di Champions League o meno. Anche in caso di mancata conquista del trofeo, infatti, il ragazzo lascerà i bianconeri per una nuova formazione.

Anche se il sito è sicuro di questo, al momento questa voce rimane solo e soltanto un’ipotesi, forte del fatto che non ha ancora trovato conferme da nessuna parte.

Una seconda ipotesi che sta prendendo piede in queste ore riguarda un suo possibile riporto allo Sporting Cp, club in cui il talentuoso portoghese è cresciuto ed ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. L’ipotesi lo vedrebbe chiudere qui la sua carriera anche se al momento appare davvero difficile. Staremo a vedere.

