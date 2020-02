Serie A, rinviata Juventus Inter: ecco quando si giocherà

Ora è ufficiale: Juventus Inter è stata rinviata, come tutte le altre quattro partite previste a porte chiuse. Ecco quando saranno recuperate.

Ora è ufficiale. Dopo una mattinata di riflessione e di contatti, la decisione è stata presa. Juventus Inter è stata rinviata e con lei le altre quattro partite previste inizialmente a porte chiuse, ossia Udinese Fiorentina, prevista oggi alle 18, Milan Genoa (domani ore 12:30), Parma Spal (domani ore 15) e Sassuolo-Brescia (domani ore 15). Le sfide saranno recuperate il 13 maggio. Ecco il comunicato della Lega: “Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 ‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19’; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del campionato di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina. La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020“.

