Juventus Inter lunedì 2 marzo? La risposta di Marotta è chiara

Juventus Inter si giocherà lunedì 2 marzo 2020? La risposta di Beppe Marotta all’Ansa è piuttosto chiara e fa capire ciò che pensa su questa data.

Il Napoli avrebbe proposto di recuperare Juventus Inter lunedì 2 marzo 2020 posticipando il ritorno della semifinale di Coppa Italia che i bianconeri avrebbero dovuto giocare contro il Milan mercoledì 4 marzo.

L’idea, tuttavia, non sembra proprio aver preso piede e sarebbe già stata bocciata in partenza dall’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta, nonché ex dirigente anche della Vecchia Signora, che avrebbe al contrario bocciato pesantemente quest’opzione per un motivo legato alla salute pubblica ed alla recente epidemia di coronavirus.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Juventus Inter rinviata, la proposta del Napoli fa infuriare i tifosi

Juventus Inter si gioca il 2 marzo? La risposta di Marotta

Beppe Marotta si è detto assolutamente contrario al giocare Juventus Inter lunedì 2 marzo dal momento che è già stata posticipata al 3 maggio 2020.

Insomma, non sembra proprio esserci apertura davanti alla proposta dei partenopei che, tuttavia, non sembra proprio trovare l’interesse delle parti in causa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Rinvio Juventus Inter, polemiche non solo social: tifosi dell’Inter fuori dalla Lega

Questo suo intervento è stato anche ripreso da Giovanni Capuano che su Twitter ha pubblicato una parte di contenuto dell’intervista che il dirigente dei nerazzurri ha concesso ad Ansa. Ecco che cos’ha detto.

#Marotta all’Ansa: “La proposta di giocare lunedì sera #JuveInter informale e aleatoria che non abbiamo nemmeno voluto prendere in considerazione in quanto impraticabile e quasi provocatoria”. Ancora: “Lo Stadium sarebbe stato aperto ai soli tifosi juventini” — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 1, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK