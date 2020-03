Rinvio Juventus Inter: le polemiche non si fermano al mondo dei social network, ma arrivano anche al di fuori della sede della Lega.

Il rinvio di Juventus Inter è senza alcun dubbio l’argomento odierno. La polemica è divampata sui social, con continue accuse e scambi di frecciate tra le due tifoserie. A intervenire sull’argomento è stato anche il noto giornalista Maurizio Pistocchi con un tweet, dove ha commentato con un ironico “Porte aperte alla Fiat’, il fatto che Juventus Milan di Coppa Italia di mercoledì si giocherà a porte aperte, ma solo per i piemontesi. Una posizione che ha, ovviamente, gettato ulteriore benzina sul fuoco.

Rinvio Juventus Inter, polemiche non solo social: tifosi dell’Inter fuori dalla Lega

Le polemiche però non si sono fermate ai social. Infatti, già nella nottata di ieri il tifo organizzato dell’Inter ha deciso di protestare contro la decisione. Una presa di posizione molto dura quella degli ultras nerazzurri, ch hanno esposto uno striscione con scritto “Calciopoli… ci risiamo?” nei pressi della Lega Serie A.

Una protesta che, come testimoniato su Twitter dal giornalista Mediaset Marco Barzaghi, sta continuando anche nella mattinata di oggi. E intanto, come rivelato e confermato anche dall’Ansa, si sta svolgendo un Consiglio di Lega di serie A convocato d’urgenza, in call conference, come chiesto dall’Inter in seguito alla decisione di posticipare cinque partite di campionato che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. L’obiettivo è quello di trovare un criterio univoco per gestire questa situazione di emergenza e di difficoltà causata dal coronavirus.

