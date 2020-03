Juventus-Zidane, un ritorno possibile (almeno per i bookmakers)

Zinedine Zidane è uno dei campioni che i tifosi della Juventus non hanno mai dimenticato. Il francese potrebbe tornare a Torino? A quanto si sussurra pare proprio di sì.

Attualmente l’ex fantasista bianconero sta guidando il Real Madrid. Con la sua squadra è primo in classifica nella Liga spagnola dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Barcellona, mentre in Champions League è atteso da un duro match di ritorno contro il City dopo aver perso in casa per 1-2.

Indipendentemente da come andrà a finire questa stagione, Zidane non sembra essere in grandi rapporti con il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Il numero uno delle Merengues anzi starebbe già pensando ai possibili suoi sostituti. E dunque il francese potrebbe anche cambiare aria, facendo il percorso inverso rispetto a quello che fece da giocatore nel 2001, quando dalla Juventus passò proprio al Real Madrid.

Zidane-Juventus, cosa dicono i bookmakers

Che il ritorno di Zidane alla Juventus non sia impossibile lo confermano anche i bookmaker, che vedono questa come una pista percorribile. La quota degli analisti Sisal Matchpoint è di 12. Tuttavia bisognerà anche capire quali saranno le decisioni che prenderà il club bianconero.

La panchina di Sarri non è salda, il tecnico finora non è riuscito a dare la sua impronta di gioco e i tifosi hanno iniziato a mugugnare dopo qualche passo falso di troppo. Certo è che un eventuale trionfo in Serie A e magari in Champions League potrebbero cambiare le cose.

