Juventus-Inter, le probabili formazioni del big match di Serie A

Tanta curiosità attorno alle probabili formazioni di Juventus-Inter, il big match della 26esima giornata di serie A che si giocherà domenica 8 marzo con fischio d’inizio alle 20.45.

Sfida che mette in palio punti preziosi nella lotta allo scudetto, con il pareggio come risultato vietato, visto che la Lazio corre un treno e i biancocelesti adesso sono al comando della graduatoria. Juventus-Inter è anche una partita molto sentita dalle due tifoserie. Il grande ex Antonio Conte proverà allo Stadium (si gioca a porte chiuse) a fare uno sgambetto ai bianconeri.

Le scelte di Sarri

Qualche dubbio ancora da sciogliere per Sarri riguardo la formazione da mandare in campo. Chiellini si è allenato ancora a parte e dunque al centro De Ligt-Bonucci sarà la coppia titolare. Danilo giocherà a destra e “libererà” Cuadrado, che sarà utilizzato come esterno offensivo del tridente, che vedrà titolari anche Ronaldo e Dybala. I veri dubbi sono a centrocampo. Pjanic dovrebbe giocare dall’inizio con Bentancur e Matuidi. Ma occhio alle sorprese, il bosniaco potrebbe anche essere tenuto fuori.

Conte ha il dubbio Eriksen

Nell’Inter la novità si chiama Handanovic. Il portiere ha recuperato dall’infortunio e giocherà titolare questa grande sfida. In difesa chance per D’Ambrosio, fuori Godin. Il vero dubbio di Conte è la presenza o meno di Eriksen fin dal primo minuto. Il danese dovrebbe partire dalla panchina. Candreva e Young saranno gli esterni, Lautaro-Lukaku la consueta coppia d’attacco.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

