Coronavirus, l’ex Juventus Poulsen in quarantena

Ancora problemi nel mondo del calcio per il Coronavirus. L’emergenza ha colpito l’ex Juventus Poulsen, costretto a finire in quarantena.

Christian Poulsen è un nome che tutti i tifosi della Juventus ricorderanno. L’ex centrocampista della Juventus, arrivato agli onori delle cronache per il suo sputo a Totti negli Europei del 2004, oggi è vice di Erik Ten Hag all’Ajax. Ma il 40enne è una delle tante persone colpite dall’emergenza Coronavirus.

L’ex bianconero infatti è stato messo in quarantena, perché presente a una festa di compleanno dove c’era una persona infettata. Insieme a lui altri due membri dello staff della squadra olandese, che tra l’altro settimana scorsa ha giocato in Europa League con il Getafe. Presente al party anche Thomas Kahlenberg, ex centrocampista della nazionale danese. Quest’ultimo è risultato positivo al coronavirus di ritorno da un viaggio in Olanda dove ha presenziato alla medesima festa.

