Cristiano Ronaldo, colloqui con Perez? Dalla Spagna dicono che…

Cristiano Ronaldo avrebbe detto a Florentino Perez che con la sua presenza il Real Madrid avrebbe centrato il triplete nella stagione in corso.

Cristiano Ronaldo è stata la star di Real Madrid-Barcellona. Non in campo, ovviamente, ma la presenza dell’asso portoghese sugli spalti del Bernabeu ha scatenato già le voci su un suo possibile ritorno. Ecco il clamoroso retroscena. L’indiscrezione era arrivata dalla Spagna, dalla famosa trasmissione “El Chiringuito”. Il giornalista Aguirre, amico di Ronaldo, ha evidenziato il grande calore attorno al campione della Juventus. «Cristiano ha sentito un affetto incredibile della gente. sono sicuro che ha sentito voglia di tornare al Real Madrid, perché è un madridista». A far scalpore, però, è un’altra dichiarazione (presunta).

Cristiano Ronaldo ha parlato con Perez?

Secondo alcune voci, infatti, CR7 avrebbe parlato con Florentino Perez. «Se fossi ancora in questo Real, saremmo i grandi candidati a vincere tutto -avrebbe detto -. Vinceremmo Liga, Coppa del Re e Champions League». Una frase, quella riportata dal media spagnolo, che farebbe trasparire la voglia di CR7 di tornare in Spagna, lasciata nell’estate del 2018 per approdare in Serie A. Nonostante la grande stima, però, Perez non avrebbe alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi. Il grande obiettivo per la prossima stagione sarebbe Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain.

