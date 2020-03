Serie A in chiaro? Ecco la risposta della Lega

Appena qualche ora il ministro per lo Sport Spadafora aveva scritto una lettera nella quale chiedeva ai presidente della Figc, Gabriele Gravina e al presidente della Lega Calcio Seria A Paolo Dal Pino, per chiedere di valutare la possibilità di trasmettere in chiaro le partite del massimo campionato.

Se la Figc sembrava aver aperto a questa possibilità, nella serata di oggi è arrivata la pronta risposta della Lega Calcio Serie A. Che non porta certo buone notizie per tutti gli italiani che non possiedono un abbonamento e che speravano nella trasmissione in chiaro dei match.

Calcio in chiaro, la Lega Serie A dice no

“Pur comprendendo e condividendo le finalità alla base della richiesta del Ministro Spadafora, volta, in un momento di massima emergenza per il Paese, a valutare la possibilità di consentire la libera fruizione televisiva del campionato di Serie A TIM, la Lega Serie A rileva che il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di potervi aderire” si legge nella nota affidata all’Ansa.

