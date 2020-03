Calciomercato Juventus, altra big interessata a Pogba

Uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus per la prossima stagione è Paul Pogba. E non lo scopriamo certo da oggi. I bianconeri puntano al ritorno della stella francese per rinforzare il centrocampo.

Questa stagione non è stata tra le migliori del giocatore transalpino, tutt’altro. E’ stato spesso frenato dagli infortuni e non è riuscito a esprimere tutto il suo talento. Solamente otto finora le sue presenze, con zero gol segnati ma due assist all’attivo. Tuttavia la sua quotazioni di mercato rimane altissima, di circa cento milioni di euro. E’ da questa base che partirà l’asta per chi vorrà prenderlo.

Come ha scritto da “The Sun”, ormai il Manchester United sembra rassegnato a lasciar partire il giocatore nel corso della prossima estate, anche se ovviamente non ha alcuna intenzione di fare sconti. Questo perché la volontà di Pogba è quella di lasciare nuovamente l’Inghilterra. Dal canto suo lo United e Solskjaer non farebbero drammi, a patto di incassare una somma importante, anche perché l’ultimo acquisto Bruno Fernandes si è ambientato in tempi rapidi. Sarà sul portoghese che si punterà in futuro.

Juventus e Psg sono le due squadre che maggiormente vorrebbero prendere il giocatore. I bianconeri sperano che la volontà del giocatore, assistito da Mino Raiola, sia quella di tornare a Torino. Ma la concorrenza dei parigini è di quelle forti, anche perché tante volte il club francese non ha badato a spese pur di arrivare ai suoi obiettivi.

