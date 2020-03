Zidane alla Juventus, Calciomercato: indiscrezioni dall’Inghilterra

Zinedine Zidane potrebbe essere finito nel mirino della Juventus. Importanti indiscrezioni arrivano direttamente dall’Inghilterra.

Nonostante i risultati tutto sommato positivi e in linea con gli obiettivi stagionali, Maurizio Sarri è ormai da tempo nel mirino delle critiche. La sfida contro il Lione potrebbe paradossalmente essere decisiva per il destino del tecnico della Juventus. Insomma, il suo futuro è tutt’altro che certo. Ed ecco che al club bianconero iniziano a essere accostati altri allenatori. Al di là del sogno Guardiola, un’altra ipotesi e pista suggestiva è senza alcun dubbio quella che potrebbe portare a Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra: pronta l’offerta per Zidane

E indiscrezioni importanti su questo fronte arriverebbero direttamente dall’Inghilterra. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dal ‘Daily Mail’, il tecnico francese sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid a fine stagione. Ed ecco che il transalpino, che ha indossato la maglia bianconera dal 1996 al 2001, potrebbe fare il suo ritorno in quel di Torino.

D’altronde i suoi rapporti con Andrea Agnelli sono davvero ottimi. E per lui, secondo quanto raccontato sempre dal noto tabloid britannico. un ingaggio da ben 8 milioni di euro a stagione. Cifre davvero molto importanti. La trattativa tra l’altro potrebbe essere in discesa, perché Zizou potrebbe lasciare Madrid tramite una rescissione contrattuale. Nessuna penale da pagare quindi e un Cristiano Ronaldo pronto a riaccoglierlo a braccia aperte: il sogno Zidane forse potrebbe davvero trasformarsi in realtà.

