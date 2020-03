Juventus Inter highlights: gol e le immagini della partita fra i bianconeri e l’inter, valida per la 26esima giornata di Serie A. Clicca qui per la sintesi.

Le immagini salienti di Juventus Inter (FOTO)

Juventus Inter è stato il recupero della 26esima giornata di Serie A. I bianconeri erano alla ricerca di un successo importante per consolidare il primato in classifica ma sopratutto per la corsa allo scudetto, per molti, infatti, questa era la partita chiave per il titolo. Una partita tosta che ha visto due rivali di altissima qualità scontrarsi in un match davvero da cardiopalma. Ed ecco qui che, nonostante uno stadio silente, visto che si è giocato a porte chiuse, in quel di Torino si è giocata, comunque, una partita molto entusiasmante e avvincente.

Juventus Inter highlights, i gol e le immagini salienti della partita

Fin dall’inizio della partita è stato chiaro che i bianconeri abbiano provato a far prevalere il ritmo all’unico obiettivo possibile, quello di sfruttare le proprie qualità tecnico-tattiche e giocare sull’intuizione dei propri singoli. I nerazzurri hanno provato a metterci grinta, grazie anche al proprio allenatore, già conosciuto in terra bianconera: cuore e determinazione appunto, per quasi tutto il match. In questo modo hanno cercato di sopperire alle differenze di rosa dimostrando di essere una squadra di equiparabile valore ma che manca proprio negli appuntamenti importanti. La sfida è stata godibile e giocata su ritmi molto alti. Una partita in cui, come detto, c’era davvero molto in palio: quello che per, almeno per molti, è stata la sfida scudetto. Prima Ramsey al 54′ con un vero colpo da biliardo e poi Dybala ha chiuso la partita con l’eurogol che farà tanto parlare al 67′.

Video Juventus Inter highlights permetteranno di vedere tutti i gol, le immagini e le azioni salienti della sfida tra i bianconeri e i nerazzurri. Un match che ha senza alcun dubbio detto tanto e che ha fatto capire sul proseguo del campionato, ma sopratutto un quasi punto definitivo alla corsa al titolo per diventare Campioni d’Italia. Sarri e l’ex bianconero Conte si aspettavano delle risposte. E queste sono decisamente arrivate. Il campo è stato ancora una volta giudice inopinabile, dando le sue conferme. La Juventus batta L’inter 2 a 0 e si lancia per la vittoria al titolo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK