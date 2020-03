Juventus Inter, è anche sfida tra le wags

Juventus inter si giocherà anche fuori dal campo. Il riferimento è alle wags, le moglie dei calciatori, che potrebbero sfidarsi a colpi di post.

Juventus Inter a porte chiuse fa pensare ovviamente a una serata da tifo casalingo. Ed ecco perché molto probabilmente il big match si giocherà anche sui social network. Il pensiero va ai tifosi, che si sfideranno a colpi di tweet, ma anche alle numerose wags, che potrebbero mostrare il loro sostegno attraverso le story su Instagram.

Juventus Inter, chi vince la sfida tra le wags?

Le mogli dei calciatori quindi, come ribadito dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, non saranno in prima fila all’Allianz Stadium, ma il duello sarà tutto a distanza. Il principale potrebbe essere quello tra Georgina Rodriguez e Agustina Gandolfo, ovvero lady Ronaldo e la compagna di Lautaro. Sono queste senza alcun dubbio le due coppie che rubano maggiormente l’occhio.

La bionda fidanzata dell’attaccante nerazzurro è molto attiva e seguita su Instagram, come dimostrato dai circa 550mila follower. Nella vita fa la modella, ma molto spesso si allena in palestra assieme a Giulia Amodio, compagna di Sensi. L’ex Sassuolo oggi però non sarà della partita. A poter calare l’asso nel campo wags è però anche Paulo Dybala, con la sua Oriana Sabatini, attrice, modella e cantante argentina.

Insomma, a dominare è la bellezza. E in questo caso può dire la sua Barbora Hroncekova, fidanzata di Skriniar. La slovacca molto spesso si fa vedere in quel di San Siro. E rimanendo nel reparto difensivo dell’Inter non si può non pensare a Doina Turcanu, compagna di De Vrij. Marina Luczenko, la sexy moglie del portiere Szczesny, Nathalia Felix, che ha fatto girare la testa a Douglas Costa: insomma, Juventus Inter, sarà una sfida a suon di bellezza.

