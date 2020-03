Juventus-Inter, i convocati bianconeri

Juventus-Inter alla fine si giocherà. Questa sera alle 20.45 nello Stadium deserto il confronto tra i bianconeri di Sarri e i nerazzurri del grande ex Conte senza dubbio terrà incollati al teleschermo tanti appassionati di calcio.

Una sfida che mette in palio punti preziosi nella lotta per lo scudetto, anche se va detto che sul campionato di serie A incombe l’incubo della sospensione. In questa situazione di emergenza sembrerebbe essere la scelta giusta per limitare la diffusione del contagio. Contagio del quale i giocatori non sono certo immuni.

In attesa comunque di avere novità in tal senso, guardiamo a Juventus-Inter di questa sera. Maurizio Sarri solamente nel pomeriggio di oggi ha diramato l’elenco dei convocati.

I convocati della Juventus

Non ci sono dunque grandi novità nella lista dei convocati del tecnico bianconero per questa sfida. Chiellini, Khedira e Douglas Costa, i tre giocatori che sembravano poter essere in dubbio, sono regolarmente inseriti nell’elenco.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain.

Le ultime sulle formazione

Rimane ancora qualche dubbio da sciogliere per il tecnico della Juventus. Che in difesa dovrebbe scegliere De Ligt al fianco di Bonucci, in mediana Matuidi al posto di Rabiot mentre in attacco Cuadrado dovrebbe giocare da esterno, con Higuain che partirà dalla panchina.

