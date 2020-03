Parma Spal non inizia: il Governo valuta la sospensione del campionato

Parma Spal è il primo dei match in programma oggi. Il match però non è iniziato: si va verso la sospensione del campionato?

Parma Spal sarebbe dovuta iniziare alle ore 12:30 e segnare l’inizio di questa giornata di campionato La sfida è stata però rinviata di 30 minuti, con le squadre rientrate nello spogliatoio. Il motivo? Dopo la lettera inviata da Damiano Tommasi, il Governo starebbe valutando e riflettendo sulla sospensione del campionato di Serie A.

Vincenzo Spadafora, il Ministro dello Sport, tramite una nota, ha dichiarato: “Condivido le dichiarazioni di Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, e mi unisco alla sua richiesta. Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso. Altre Federazioni hanno saggiamente optato per uno stop per i prossimi giorni. Credo sia dovere del presidente della FIGC, Gravina, un supplemento di riflessione, senza attendere il primo caso di contagio, prima di assumersi questa gravosa responsabilità”. La decisione arriverà nei prossimi minuti, ma la sensazione è che si va verso la sospensione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK