Serie A verso la sospensione? La posizione di Tommasi

La Serie A va verso la sospensione? A prendere posizione è stato anche il presidente dell’Aic Damiano Tommasi, inviando una lettera alle istituzioni.

“Stamattina ho scritto a Giuseppe Conte, Vincenzo Spadafora, Giovanni Malagò, Gabriele Gravina, Paolo Dal Pino, Balata Mauro e Francesco Ghirelli. Fermare il calcio è l’atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d’emergenza“. Questo il tweet con cui Damiano Tommasi ha chiesto alle istituzioni di sospendere immediatamente il campionato. Un’idea di cui aveva già parlato presidente della Figc Gabriele Gravina. Ora però il tutto potrebbe diventare realtà.

Stamattina ho scritto a @GiuseppeConteIT , #vincenzospadafora, @giomalago , @gagravina, #paolodalpino, @BalataMauro, @FrancescoGhire2. Fermare il calcio è l’atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d’emergenza — Damiano Tommasi (@17tommasi) March 8, 2020

Una lettera in cui l’ex centrocampista ribadisce in più punti la necessità di non scendere in campo perché “anche solo una partita sarebbe un messaggio sbaglio. Non c’è tempo e le decisioni dolorose vanno prese in poche ore, a qualsiasi ora”. Ora non resta che attendere cosa succederà. Sono minuti frenetici e di riflessione.

