Garcia: «Non so se Juventus-Lione si giocherà»

Juventus-Lione si giocherà oppure no? Una domanda alla quale è difficile dare una risposta in questo momento. L’emergenza Coronavirus sta scombussolando il mondo intero e anche il calcio ovviamente ne risentirà. Tra sospensione dei campionati, rinvii o porte chiuse, sono tante le alternative al vaglio.

Il match tra i bianconeri e i transalpini è in programma martedì 17 marzo alle 21 per il ritorno degli ottavi di Champions League. Un match nel quale Ronaldo e compagni dovranno tentare una rimonta, visto che all’andata il Lione si è imposto di misura grazie ad una rete segnata da Tousart.

Juventus-Lione potrebbe non giocarsi

Rudi Garcia è l’allenatore del Lione ma conosce molto bene l’Italia. E dopo la sconfitta della sua squadra contro il Lille ha detto che «Sulla questione sanitaria, non c’è la garanzia che si giocherà la gara con la Juventus, non abbiamo alcuna informazione su questo tema. Non ho una risposta». Parole di incertezza, ma del resto nessuno può dare certezze in questo momento.

Psg-Borussia a porte chiuse

Anche in Francia l’emergenza Coronavirus sta tenendo banco e sta facendo prendere delle decisioni importanti legate al calcio. La partita di Champions League – valida come il ritorno degli ottavi di finale – fra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse per decisione della Prefettura di Parigi. Nei giorni scorsi si è anche ipotizzato che Juventus-Lione possa essere giocata in un luogo diverso dallo Stadium, ma al momento non ci sono novità a riguardo.

