Serie A 2019/20: come può vincere lo scudetto la Juventus

La serie A 2019/20 è ufficialmente ferma. Questa la decisione che è stata presa per motivi precauzionali legati all’emergenza Coronavirus. Nessuna partita in calendario dunque fino al prossimo 3 aprile, con la speranza che dopo quella data si possa tornare in campo.

In quel caso probabilmente il campionato sarebbe “accelerato”, fermo restando gli eventuali impegni europei delle squadre, con l’obiettivo di terminare entro il 31 maggio, prima del via di Euro 2020. Questa è senza dubbio l’ipotesi che tutti gli sportivi si augurano.

Ma purtroppo sono da prendere in considerazione anche ipotesi negative, ovvero la possibilità che il campionato di serie A per quest’anno sia di fatto concluso. In quel caso ci sarebbe da assegnare lo scudetto? E quale sarebbe la squadra campione?

La Juventus può vincere lo scudetto?

Tre sono le ipotesi contemplate. In breve si potrebbe congelare la classifica attuale, si potrebbero disputare i playoff tra le prime quattro o si potrebbe di fatto non assegnare lo scudetto, con le posizioni in classifica utili solo a delineare le squadre ammesse alle coppe europee del prossimo anno.

La Juventus dunque può vincere ancora lo scudetto? Nel caso in cui venisse congelata la classifica attuale non ci sarebbero dubbi, visto che i bianconeri si trovano al comando dopo aver sorpassato la Lazio nell’ultimo turno. Decisiva dunque potrebbe essere la vittoria sull’Inter di Conte.

In caso di playoff invece i giochi sarebbero senz’altro aperti. La Juventus potrebbe sì vincere il titolo, ma dovrebbe vedersela con Inter, Lazio e Atalanta. Avversarie decisamente molto pericolose. Siamo nel campo delle ipotesi, vero, ma in questi giorni l’unico augurio che tutti possiamo fare è quello di vedere in campo le squadre della serie A darsi battaglia per i tre punti. In ogni caso sarebbe una vittoria per tutto il calcio italiano.

