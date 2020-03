Kurzawa, l’Arsenal insidia la Juventus per il terzino del Psg

Kurzawa, che a gennaio era ad un passo dal vestire la maglia della Juventus nello scambio con De Sciglio, potrebbe finire all’Arsenal nel mese di giugno.

Come noto lo scambio tra Kurzawa e De Sciglio è stato molto gettonato a gennaio. Lo è stato al punto da riempire le pagine dei giornali nazionali e transalpini. In casa Juve, del resto, non è che ci sia stato tutto questo movimento. La trattativa poi però è saltata. E ora tutto potrebbe essere cambiato. Già nelle scorse settimane avevamo infatti sottolineato come il difensore francese, il cui contratto con il Paris Saint-Germain scadrà nel mese giugno, fosse finito nel mirino di altri club.

Dove giocherà Kurzawa nel prossimo campionato?

Seguito dall’Inter e ad un passo dalla Juve, Layvin Kurzawa può adesso a sorpresa finire in Premier League. Come scrive France Football, il terzino sinistro del Paris Saint-Germain è finito nel mirino dell’Arsenal, con Arteta che è un suo grande estimatore. A supportare la tesi, anche la stampa francese sembrerebbe allontanare l’ipotesi bianconera. C’è infatti chi rivelato come la pista che porta al club piemontese si è piuttosto raffreddata. I londinesi al momento sembrerebbero essere passati in vantaggio. La Juventus potrebbe quindi cambiare obiettivo.

