Calciomercato Juventus, quanta concorrenza per Willian

Willian è da tempo un obiettivo della Juventus. Per il brasiliano, in uscita dal Chelsea, c’è però tantissima concorrenza.

La Juventus pensa a qualche colpo in entrata per il futuro. Un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Willian. Sul brasiliano, in uscita dal Chelsea, c’è però tantissima concorrenza. A rivelarlo e a riportarlo è stato persino il noto tabloid britannico ‘Daily Star’. Oltre a quello dei bianconeri, sul classe ’88 ci sarebbe anche l’interesse di Arsenal, Bayern Monaco e Tottenham. Insomma, alcun top club europei hanno messo gli occhi sul verdeoro. Difficile un rinnovo con il Chelsea, quale sarà ora il suo futuro? Difficile stabilirlo, ma i prossimi mesi saranno quelli decisivi. La Juve per il momento resta alla finestra, ma vigile. L’occasione è di quelle ghiotte.

