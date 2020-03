Calciomercato Juventus, un poker di nomi per l’attacco

Il calciomercato Juventus in estate sarà probabilmente incentrato sulla ricerca di una prima punta di spessore. Un giocatore chiamato a fare la differenza a suon di gol e che possa integrarsi a meraviglia con Cristiano Ronaldo.

In Inghilterra il Daily Star, così come Tuttosport, delinea in un giocatore di Premier League l’obiettivo numero uno dei bianconeri per rinforzare la linea offensiva. E il nome è di quelli che fanno sognare i tifosi, vale a dire Harry Kane. Il bomber del Tottenham al momento è fermo ai box per infortunio, ma rimane uno dei centravanti più forti del mondo.

Formidabile terminale offensivo, ha vestito nel campionato inglese per 278 volte la maglia degli Spurs, segnando 181 gol. Una media niente male, vero? Kane sarebbe il preferito perché ha caratteristiche simili a quelle di Benzema, compagno di squadra per molti anni di Ronaldo al Real Madrid.

Gli altri possibili obiettivi di calciomercato Juventus in attacco

A quanto pare però il diesse bianconero Fabio Paratici avrebbe anche altri nomi importanti nella sua lista degli acquisti. Uno di questi è Mauro Icardi, bomber del Psg ma di proprietà dell’Inter. Un giocatore che conosce molto bene la serie A e che ha già dimostrato la sua prolificità. Ma il club torinese avrebbe anche messo gli occhi su Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City di Guardiola, e su un altro centravanti di spessore come Timo Werner del Lipsia, inseguito però da altri grandi club come ad esempio Liverpool e Barcellona.

