Cristiano Ronaldo è in Portogallo dalla madre. Autorizzato il rientro

Cristiano Ronaldo ha ricevuto dei giorni liberi per stare insieme alla madre in ospedale. Tornerà domani con un volo privato, autorizzato ad atterrare.

Stop ai voli diretti in Italia. È la decisione presa dal governo portoghese per cercare di limitare l’emergenza dovuta al Coronavirus. ormai impazza in tutta Europa e non prendere delle precauzioni sarebbe stato molto complicato. L’Italia, in particolare, è vista con gli occhi di chi ha dei focolai pericolosi in casa e che pertanto va evitata. Una scelta che in altre nazioni è già stata intrapresa. Nonostante tutto, però, non dovrebbero esserci ripercussioni per Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo rientra domani in Italia

L’asso lusitano della Juventus è tornato nel suo Paese per festeggiare il compleanno della sorella. Insieme a loro anche la madre Dolores, che sembrerebbe essersi rimessa in salute dopo lo spavento dovuto a un improvviso ictus. Nessuna preoccupazione per il suo rientro a Torino. CR7 ha infatti un volo autorizzato che lo aspetta giovedì mattina per tornare in Italia. Toccata e fuga per stare un po’ con la famiglia e sfruttare qualche giorno libero. I bianconeri continuano ad allenarsi in attesa di sapere se e dove giocare il match con il Lione.

