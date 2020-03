Juve-Lione, ufficiale il rinvio della Uefa a causa del Coronavirus

La Uefa ha ufficializzato il rinvio di Juve-Lione e di Man City-Real Madrid a causa della quarantena da Coronavirus imposta ai club spagnolo e italiano.

A seguito della quarantena imposta ai giocatori della Juventus e del Real Madrid CF, le seguenti partite di UEFA Champions League non si svolgeranno come previsto.

UEFA Champions League, ottavi di finale:

Manchester City FC – Real Madrid CF, 17 marzo, 21: 00CET

Juventus – Olympique Lyonnais, 17 marzo, 21: 00CET

Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito.

Juve-Lione non si giocherà come previsto

Si chiude così come si è ipotizzato nelle ultime ore il caso relativo ai match di Champions League. Juve-Lione non si giocherà fin quando la situazione relativa al Coronavirus non diventerà più chiara. Il presidente francese si era espresso così nei giorni scorsi. «L’Italia ha fermato le partite di campionato, ma mi pare che le gare internazionali non siano contemplate. Pertanto la sfida di ritorno a Torino si giocherà. Sicuramente si giocherà a Torino o nel peggiore dei casi è stato previsto di giocare a porte chiuse a Malta». L’ipotesi di giocare sull’isola del Mediterraneo però non ha trovato sbocco ed è stata cestinata in partenza.

