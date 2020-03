Lite social tra giornalista Juve e capo ufficio stampa. Argomento Rugani

Lite social tra Claudio Albanese, capo ufficio stampa Juventus, e un giornalista di BeInSport Tancredi Palmieri. L’head of communication risponde a tono

Claudio Albanese, head of communication di Juventus, ha risposto in maniera piccata e decisa. Lo ha fatto attraverso il proprio profilo Twitter al giornalista di BeInSport Tancredi Palmieri con cui ha avuto una lite social. Il tutto è nato a causa di una discussione in merito al tampone effettuato da Daniele Rugani risultato positivo. Come noto, la Juventus ha comunicato ieri sera in tarda serata la notizia agli organi di informazione.

LEGGI ANCHE >>> Il calciatore della Juventus Daniele Rugani positivo al Coronavirus

Il forte botta e risposta

Come prevede il protocollo, il centrale bianconero ha effettuato il controllo in presenza di qualche linea di febbre nella mattinata di ieri. “Come è possibile, se nel decreto di 8 giorni fa che consentiva le porte chiuse, si diceva esplicitamente che giocatori e staff dovevano fare tampone preventivo?», si è chiesto il giornalista. In risposta Albanese ha commentato: «Da sempre dedito alla disinformazione, attività quasi criminale di questi tempi».

La lite social tra i due

Da sempre dedito alla disinformazione, attività quasi criminale di questi tempi.

Always dedicated to misinformation, which might be considered a huge wrongdoing during emergecies. Stop it, Tancredi. — Claudio Albanese (@klaustorino) March 12, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK