È arrivato il comunicato ufficiale della Uefa: tutte le competizioni di Champions e Europa League per la prossima settimana sono state posticipate.

Tutte le partite di Champions e Europa League non si disputeranno la prossima settimana, infatti dopo il comunicato Uefa ogni partita prevista per la prossima settimana è stata ufficialmente posticipata. Il diffondersi del Covid-19 sta allarmando non solo le persone ma anche tutto il comparto sportivo, l’espansione sta diventando sempre più globale e dopo che alcuni giocatori sono stati già riscontrati positivi al Coronavirus, la Uefa ha deciso, razionalmente, di correre ai ripari, pertanto tutte le competizioni previste per la prossima settimana saranno posticipate a data da destinarsi. Una reazione a catena che vedrà rinviati anche -obbligatoriamente- i sorteggi di Champions previsti per il 20 marzo.

Stop ufficiale Champions e Europa League, è arrivato il comunicato

Ieri la Uefa ha inviato tutti i suoi rappresentati provenienti da 55 federazioni associate ed insieme ai consigli dell’Associazione europea dei club e delle leghe europee, in una riunione in videoconferenza, si è parlato dalla situazione e delle possibili conseguenze ma sopratutto della risposta che dovrebbe dare il calcio internazionale in una realtà del genere. Se dovesse esserci ipoteticamente uno stop ulteriore verrà comunicato. L’unica certezza che tutti i match previsti per la prossima settimana di entrambe le competizioni europee saranno ufficialmente rimandati.

