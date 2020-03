Calciomercato Juventus, in arrivo un tris di riscatti?

Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano al futuro e quindi anche a qualche possibile riscatto per la prossima stagione.

Un pensiero verso il futuro. Questa sembra essere l’idea in casa Juventus. Un nodo da sciogliere potrebbe essere senza alcun dubbio quello dei riscatti. I nomi più caldi, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono Dejan Kulusevski e Luca Pellegrini. Il centrocampista svedese è rimasto al Parma, pur essendo stato acquistato dai bianconeri nel mese di gennaio. La prossima stagione avrà la sua possibilità e la sua chance per affermarsi a Torino.

Calciomercato Juventus, chi sarà riscattato?

Andrà invece valutata la posizione del terzino del Cagliari, che tanto sta facendo bene in maglia rossoblu. Il caso più complicato? Senza alcun dubbio quello di Rolando Mandragora, ora in forza all’Udinese. La Vecchia Signora potrebbe riscattarlo, ma l’unico dubbio e se potrebbe esserci posto per lui in rosa.

