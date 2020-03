Juventus, enigma Pjanic: futuro sempre più in bilico

Il centrocampista bosniaco sembra aver perso lucidità e brillantezza, il suo futuro alla Juventus non sembra più così certo come un tempo, il PSG lo vuole.

Miralem Pjanic si è sempre contraddistinto per stagioni importanti e probabilmente come unico punto fermo del nuovo centrocampo bianconero del dopo Pogba, Marchisio, Vidal e Pirlo. Ultimamente il bosniaco sembra aver perso quella verve che lo contraddistingueva e certificava come punto fermo del centrocampo. Con Bentancur sempre più reattivo e pronto all’occorrenza, il ruolo da titolare di Mira non sembra essere più così scontato, infatti, con l’attuale stop del campionato, Pjanic ha visto concludersi una delle stagioni fra le sue peggiori.

Inizialmente il giocatore era il titolare inamovibile, anche quando non era pienamente recuperato da un infortunio. Ricordiamo che Pjanic fu l’uomo dai 150 palloni tanto osannato da Sarri nella prima conferenza stampa e, probabilmente, il simbolo di quell’idea di calcio che avrebbe voluto trasmettere lo stesso allenatore ma che non sembra aver ritrovato quella conferma iniziale, almeno negli ultimi periodi. Un 2020 che ha poi visto scoppiare definitivamente Bentancur, giocatore che sta diventando il vero punto fermo del presente ma sopratutto del futuro, grazie alla sua grinta e spirito di adattamento. Per Pjanic si prospetta un futuro non sicuramente semplice ed essendo uno dei giocatori con un possibile mercato a cifre considerevoli, l’ipotesi di cederlo a fine anno non sarebbe così da scartare. Molte squadre sono interessate al profilo del bosniaco, per anni si è parlato di Barcellona, Chelsea e Real ma in questo momento la squadra in vantaggio sarebbe il PSG che avrebbe anche l’apprezzamento dello stesso giocatore. Sicuramente Paratici e società faranno le dovute considerazioni per un futuro.

